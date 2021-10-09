​​​​​​​وفد بلجيكي يجري لقاء مع دائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية

أجرى اليوم، عضو البرلمان الاتحادي البلجيكي ورئيس مجموعة أصدقاء البرلمان العراقي، جورج دالماغني، زيارة لدائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، برفقة وفد ضم كلّاً من فيليب فانستينكيستي مدير الرابطة الدولية V-Europe، ورابطة ضحايا الإرهاب، وعضو مجلس إدارة الجمعية الفرنسية لضحايا الإرهاب AFVT، والاتحاد الأوروبي RAN وقائد مجموعة العمل لضحايا الإرهاب.

واستُقبل الوفد من قبل الرئيس المشترك لدائرة العلاقات الخارجية، عبد الكريم عمر، ونائبي الرئاسة المشتركة لدائرة العلاقات الخارجية فنر الكعيط وعبير إيليا في مقر الدائرة بمدينة قامشلو، وأكد عمر خلال الزيارة أن "الإدارة الذاتية مستبعدة من الاجتماعات الدولية التي تعقد من أجل حل المعضلة السورية، كاجتماعات جنيف واللجنة الدستورية، وذلك إثر الفيتو التركي، وأوضح أن التهديدات التركية مازالت مستمرة بحق أبناء مناطق شمال وشرق سوريا، والهدف الرئيس هو زعزعة أمن واستقرار المنطقة، وأن هذا يسهم في إعادة تنظيم داعش لصفوفه من جديد ضمن المنطقة".

وأشار عمر إلى "أن الانتهاكات والجرائم التركية في المناطق المحتلة كعفرين وكري سبي وسري كانيه، من عمليات قتل واختطاف واغتصاب واستهداف الأماكن الأثرية، وتغيير ديمغرافية تلك المناطق، مخالف لكل القوانين والأعراف الدولية".

وتطرق عمر إلى السياسات التركية بحق مكونات المنطقة خلال الاجتماع، وأوضح "أن دولة الاحتلال التركي هجّرت الآلاف من أبناء عفرين من مدنهم وقراهم، وبشكل خاص أبناء المكون الإيزيدي، وفي مدينة سري كانيه تم استهدف كافة المكونات، الكرد والعرب والمسيحيين، وهُجّر الآلاف منهم إثر الهجمات التركية، لذلك فتحت الإدارة الذاتية عدّة مخيمات لإيواء هؤلاء المهجّرين".

وبدوره، عبّر عضو البرلمان الاتحادي البلجيكي، ورئيس مجموعة أصدقاء البرلمان العراقي، جورج دالماغني، عن سعادته لإعادة الإدارة الذاتية بعض المواطنين البلجيكيين الذين كانوا بين أسر مرتزقة داعش، مؤكداً وجود علاقة وطيدة بينهم وبين الإدارة الذاتية، وتوقّع توسيع آفاق التعاون بين سلطات بلاده والإدارة الذاتية، وقال: "العالم أجمع يتحدث الآن عن النضال الكبير الذي قدمه أبناء المنطقة للدفاع عن شعبها، وتحريره من بطش مرتزقة داعش".

(ف)

ANHA