​​​​​​​وفد عسكري روسي يزور مجلس مقاطعة كري سبي والأخير يطالب روسيا بأداء دورها

زار اليوم وفد مؤلف من جنرالات روس موجودين في القواعد العسكرية الروسية المنتشرة في المنطقة، مبنى مجلس مقاطعة كري سبي الواقع في ناحية عين عيسى.

وكان في استقبالهم الرئاسة المشتركة لمجلس المقاطعة حميد العبد وفضيلة محمد، ونائب الرئاسة المشتركة هزاع محمد.

وتطرق الوفد الزائر في بداية الاجتماع الذي جمع الطرفين، إلى واقع التطورات العسكرية الحالية، تعرض المنطقة والمرافق الخدمية فيها للقصف التركي بشكل متواصل.

فيما احتج الرئيس المشترك لمجلس مقاطعة كري سبي على الهجمات الوحشية لدولة الاحتلال التركي على أرياف عين عيسى وكري سبي، حيث تزعزع أمن واستقرار المنطقة وتتسبب بسقوط شهداء وجرحى.

وأضاف أن القصف التركي يطال المنشئات الخدمية (محطات المياه- الكهرباء- المدارس) في المنطقة، مما يؤثر على حياة الأهالي ويعيق وصول الخدمات لهم.

استنكر العبد القصف المتكرر للطريق الدولي مما يعرض حياة المواطنين المارين عليه للخطر.

كما شدد على ضرورة التزام الجانب الروسي بتعهداته كطرف ضامن لوقف الأعمال العدائية، والالتزام ببنود اتفاقية سوتشي في الـ 22 من شهر تشرين الأول من العام 2019 والتي سبقت انتشاره في المنطقة لضمان وقف إطلاق النار.

فيما أبدى الجانب الروسي تفهمه للمخاطر التي تتعرض لها المنطقة، مؤكدين أنهم يسجلون الخروقات بشكل مستمر ويرفعونها للقيادة الروسية بسوريا والمتمركزة في قاعدة حميميم، متعهدين بالوقوف على هذه الهجمات.

(د)

ANHA