​​​​​​​وفد أميركي في تايوان ومناورات عسكرية صينية حول الأخيرة

وقال السيناتور الأميركي، بوب مينينديز، الجمعة، في اجتماع مع رئيسة تايوان، تساي إنغ ون، إن الجزيرة "دولة ذات أهمية عالمية" وأمنها له تداعيات على العالم.

كان مينينديز، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي، جزءًا من مجموعة من ستة مشرعين أميركيين من الحزبين يزورون تايبيه في عرض لدعم الجزيرة "الديمقراطية" في مواجهة الضغط الصيني.

وقال مينينديز لتساي في اجتماع بالمكتب الرئاسي بث على مباشرة على الإنترنت، "نظرًا لأن تايوان تنتج 90 بالمائة من منتجات أشباه الموصلات المتطورة في العالم، فهي دولة ذات أهمية وتأثير عالمي، وبالتالي يجب أن نفهم أن أمن تايوان له تأثير عالمي".

وعلى الرغم من عدم وجود علاقات رسمية مع الولايات المتحدة لكن واشنطن تعتبر أهم داعم ومورد دولي للأسلحة لتايبيه.

من جهته، قال الجيش الصيني، الجمعة، إنه أجرى تدريبات عسكرية بالقرب من تايوان، الخميس، على ما أفاد التلفزيون الرسمي.

وذكر متحدث باسم قيادة المسرح الشرقي بجيش التحرير الشعبي، الجمعة، أن التدريبات استهدفت "إشارة خاطئة" أرسلتها الولايات المتحدة بشأن تايوان.

وتعتبر تايوان قضية خلاف أساسية بين الصين والولايات المتحدة التي تدعم الجزيرة التي تتمتع بحكم ذاتي ديمقراطي.

وتعتبر بكين تايوان جزءًا لا يتجزّأ من الأراضي الصينية، مؤكّدة أنّها عاجلًا أم آجلًا ستستعيد الجزيرة، وبالقوة إذا لزم الأمر.

وتايوان البالغ عدد سكّانها حوالي 23 مليون نسمة، يديرها منذ 75 عامًا نظام لجأ إلى الجزيرة بعد سيطرة الشيوعيين على الحكم في الصين القارية إبّان الحرب الأهلية الصينية.

(م ش)