​​​​​​​وفد ألماني يزور مناطق الإدارة الذاتية لدعمها من الناحية الصحية

وضم الوفد الألماني كلاً من الدكتورة بريغت كوخ ( BIRGIT QOCH) والدكتور زيمون بيكار (ZIMON BECKER ) ورئيسة جمعية السلام والأمل الكردستاني أمينة كوزان (ِAMINA GOZEN).

وكان في استقبال الوفد الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا بريفان خالد وعبد حامد المهباش، ونائبهما حسن كوجر وممثلون عن لجنة الصحة وهم الدكتور جوان فاضل والدكتورة إلهام حج محمد.

وتطرق الجانبان إلى واقع القطاع الصحي الذي تشهدهُ مناطق شمال شرق سوريا وخاصة في ظل انتشار جائحة كورونا، والصعوبات التي تقع على كاهل الإدارة.

وعن الهدف من زيارة مناطق شمال شرق سوريا تحدث الطبيب في قسم الطوارئ الألمانية زيمون بيكار (ZIMON BECKER ) لوكالتنا ANHA قائلاً: " أنا طبيب أعمل في مجال الطب الباطني ومخبري في الطب لقسم الطوارئ وجئنا هنا لنقل إمدادات الإغاثة خاصة للوقاية من فيروس كورونا.

وأضاف: " من الواجبات الأساسية التي تقوم بها فرق التعليم الطبي القيام بجولات ميدانية في منطقة ما لمدة يومين مثل زيارتنا اليوم لمناطق روج آفا لتقييم الوضع الفعلي للحصول على نظام ما هو مفقود مع الحاجة الماسة إلى ما هو متطلب.

وتابع: " نحن نقوم بهذه الجولات للتعرف على ما يجري وتقييم الوضع، هذه الجولة هي كنوع من الواجبات الضرورية لمساعدة هذه المنطقة، فهناك العديد من الأطباء الأمريكيين والألمان يرغبون بدعم هذه المنطقة ولكنهم لا يعلمون ما هو المتطلبات".

وأوضح الدكتور زيمون بيكار (ZIMON BECKER ) " نرغب بالتجول لنقل واقع المنطقة والصعوبات التي تواجهها بشكل فعلي مثلما ارتأينا أن هناك الكثير من المشافي ومن خلال الجولات التي قمنا بها بحاجة إلى كادر طبي وأدوية لكي يتم تقديمها للناس المتواجدة ومساعدتهم، فهناك نقص بالكادر والمعدّات الطبية.

واختتم حديثهُ " قمنا بكتابة المقترحات ونقص الاحتياجات لنقدمها للخارج لمساعدة هذه المنطقة بحسب التقييم المناسب الذي رأيناه."

(ر ع/ل)

ANHA