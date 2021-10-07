​​​​​​​وفد اللجنة التحضيرية لـ«مؤتمر القوى والشخصيات الديمقراطية» يلتقي بالخارجية السويدية

وبحسب المكتب الإعلامي لمجلس سوريا الديمقراطية أن وفد اللجنة التحضيرية ضم كلاً من "منسق اللجنة، حسام ميرو، وأمين سر اللجنة مجدولين حسن، بالإضافة لعضو اللجنة التحضيرية علي رحمون وجاد الكريم جباعي عضو الهيئة الموسعة للجنة".

واستعرض وفد اللجنة التحضيرية للخارجية السويدية؛ رؤية القائمين على عقد هذا المؤتمر وأهمية المضي قدماً في هذا المسار كونه ثمرة حوارات سورية صرفة. في الوقت الذي أكدت فيه اللجنة على أهمية دور المملكة السويدية في دعم ورعاية هذا المؤتمر ونجاحه.

اتّسم اللقاء الذي جرى في مقر الخارجية السويدية بالإيجابي والبناء، ودعم الحكومة السويدية لهذا المسار بحسب إعلام مسد.

يذكر أن اللجنة التحضيرية لـ «مؤتمر القوى والشخصيات الديمقراطية» تشكلت في بروكسل عقب عقد ست ورش عمل حوارية؛ دعا إليها مجلس سوريا الديمقراطية في عواصم ومدن أوروبية مع قوى، تشكيلات وشخصيات سورية وقد أنجزت اللجنة حتى الآن مسودة الوثائق الخاصة بالمؤتمر وتواصلت مع العديد من القوى والشخصيات لحضور المؤتمر.

وكان مجلس سوريا الديمقراطية «مســد» قد أنجز ثلاثة ملتقيات حوارية في مناطق شمال وشرق سوريا شارك فيها طيف واسع من قوى وطنية ديمقراطية من مختلف المناطق السورية خلال أعوام 2018-2019-2020، فضلاً عن ست ورش عمل حوارية في أوروبا ضمن مسار الحوار السوري-السوري الذي قدمه «مســد» لبناء توافقات وطنية جامعة تنهي حالة التشرذم وتمهد لحل الأزمة السورية.

المصدر: المكتب الإعلامي لمجلس سوريا الديمقراطية