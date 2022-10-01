​​​​​​​وفاة والد مناضلتين والرئيسة المشتركة للمجلس التنفيذي للإدارة الذاتية بيريفان خالد عن عمر ناهز 65 عاماً

توفيت الشخصية الوطنية خالد محمد خالد، من أهالي ناحية عامودا، مواليد عام ١٩٥٧، أمس الجمعة، بعد معاناة طويلة مع مرض عضال.

الوطني خالد خالد هو والد الرئيسة المشتركة للمجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا بيريفان خالد، ومناضلتيْن في صفوف حركة التحرر الكردستانية؛ انضمتا إليها منذ أعوام التسعينات.

فيما كان الوطني قد فتح منزله لحركة التحرر الكردستانية كداعم لها منذ ثمانينيات القرن الماضي.

عند انطلاق ثورة روج آفا انخرط فيها، إذ انضم في البداية إلى صفوف وحدات الحماية الشعبية (YXG) مع اثنين من أولاده وأحفاده.

كان قائداً لكتيبة "بافي زنارين" لحماية الحدود من الهجمات التي كانت المنطقة تتعرض لها حينها، وفي عام ٢٠١٤ استشهد حفيده ديار أسعد جمعة (الاسم الحركي رستم جودي) الذي كان عضواً في كتيبته.

استمر الوطني خالد خالد في عمله ضمن صفوف وحدات حماية الشعب (YPG) إلى أن تدهورت حالته الصحية في عام ٢٠١٥.

(س ر)

ANHA