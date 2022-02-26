​​​​​​​وفاة سكرتير البارتي الديمقراطي الكردستاني – سوريا عبد الكريم سكو عن عمر يناهز الـ (67 عاماً)

تعرض السياسي الكردي والدكتور عبد الكريم سكو لنوبة قلبية مفاجئة، ونقل على إثرها إلى أحد مشافي قامشلو؛ ليفارق الحياة فيها.

ينحدر سكو من قرية معشوق التابعة لناحية تربه سبيه في مقاطعة قامشلو، وهو من مواليد عام 1955.

سكرتير البارتي الديمقراطي الكردستاني – سوريا، الدكتور عبد الكريم سكو، معروف بمواقفه الوطنية والسياسية في روج آفا وكردستان.

يشار إلى أنه كان الأمين العام لاتحاد القوى الكردية - روج آفا، الذي تم الإعلان عنه خلال مؤتمر صحفي في مدينة قامشلو في آب عام 2019، لينضم حزبه فيما بعد إلى أحزاب الوحدة الوطنية الكردية التي تتألف من 25 حزباً وحركة سياسية في روج آفا، وتشكلت في أيار عام 2020 لتكون مظلة سياسية تهدف إلى توحيد الصف الكردي.

(س ر)

ANHA