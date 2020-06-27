​​​​​​​وفاة رجل سبعيني مصاب بفيروس كورونا في سوريا

نقلت وكالة سانا الناطقة باسم الحكومة السورية عن وزارة الصحة تأكيدها تسجيل حالة وفاة بفيروس كورونا اليوم في سورية لرجل سبعيني في مشفى حلب الجامعي ما يرفع عدد الوفيات بالفيروس إلى تسع.

وأوضحت الوزارة أن الرجل الذي توفي اليوم، كان يعاني قصوراً في القلب واختلاطات سكر وكان يُعالج في مشفى حلب الجامعي، مشيرةً إلى أن الكوادر الصحية وفرق الترصد بدأت حصر المخالطين للرجل وأخذ المسحات والإجراءات الاحترازية الصحية اللازمة.

وأشارت الوزارة إلى أن حصيلة الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في سورية بلغت حتى اليوم 256 شفي منها 102 وتوفيت 9 حالات.

(ش ع)