توفي اليوم في العاصمة المصرية، الشخصية المصرية المرموقة وصديق الشعب الكردي والمناصر لقضيته العادلة، رئيس المركز المصري للدراسات والبحوث الكردية، وعضو اللجنة العربية لحرية أوجلان وصاحب كتاب "أوجلان: قائد وقضية"؛ د رجائي فايد.

ويعد الراحل واحداً من الأعلام المصريين الذين قضوا جل حياتهم في دراسة الوضع الكردي والحديث عنه في مصر والعالم العربي، وله مجموعة منشورات عن القضية الكردية.

رجائي فايد؛ من الشخصيات التي طالما أجرت وكالتنا لقاءات معه، حيث أعرب خلالها عن تضامنه مع قضية الشعب الكردي العادلة، كما كان من أهم الكتاب المصريين الذين دعموا قضية القائد أوجلان، حيث قال في أحد لقاءاته، لوكالتنا:" إن أوجلان تحوّل من سجين بالجسد إلى فكرة ثم فلسفة بحث عنها المظلومين في الأرض من أجل الخلاص من ظالميهم".

كما طالب وعلى الدوام بضرورة التعريف بمعاناة الشعب الكردي في ظل الفاشية التركية، ونضال هذا الشعب من أجل نيل حقوقه المشروعة.

رجائي فايد، أحد أعلام المصريين الذين أفنوا حياتهم في دراسة الوضع الكردي والحديث عنه في المصر والعالم العربي، من مواليد طنطا 1943 في مصر، كاتب ومحلل سياسي مصري، ورئيس المركز المصري للبحوث والدراسات الكردية، وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، عاش مع عائلته في مدينة هولير اكثر من 9 سنوات كاملة بدءا من أول أيار 1979 حتى 26 اب 1988. له شهادات وأبحاث عن حلبجة والانفال.

(م ش)