​​​​​​​وفاة رئيسة لجنة المرأة في الإدارة المدنية لمنبج وريفها

وتوفيت أكسار أحمد من مواليد 30 آذار 1971، ليلة أمس السبت (17 حزيران)، إثر مرض عضال.

وتنحدر الراحلة، أم لـ (6 أطفال)، من قرية حلنج في مدينة كوباني، وكانت تسكن مع عائلتها منذ صغرها في مدينة منبج.

وأدت أكسار دوراً كبيراً في تنظيم المجتمع وتدريب المرأة خاصة، وهي إحدى مؤسِسات اقتصاد المرأة التابع للجنة المرأة في الإدارة المدنية الديمقراطية لمنبج وريفها، وذلك بعد تحرير المدينة من مرتزقة داعش في 15 آب 2016.

هذا وبعد تعيّينها رئيسة للجنة المرأة في الإدارة المدنية لمنبج، عملت على تطوير وتأمين فرص عمل للكثير من النساء لتعزيز خبراتهن والاعتماد على ذواتهن.

(ش س/ي م)

ANHA