​​​​​​​وفاة الطبيب نور الدين موسى داعم الثورة وروّادها  

ودّعت مدينة قامشلو يوم أمس أحد أبنائها الذي خدم الثورة ومقاتليها، المخدّر (نور الدين موسى)، والذي يعرف بـ "أبو هوزان" بين أهالي المدينة.

ولد المخدّر نور الدين موسى عام 1962 في قرية كرديوان بناحية عامودا، ثم انتقل بعدها إلى مدينة قامشلو، وهو خريج معهد الطب (فني تخدير) عام 1984، متزوج وله ثلاثة أولاد (هوزان، دليار، شيرزان).

تعرف الراحل نور الدين موسى على حركة حرية كردستان في بداياتها، وكان يقوم بمعالجة مقاتلي حركة حرية كردستان سراً في روج آفا منذ عام 1985، دون خوف من الأجهزة الأمنية السورية التي كانت تلاحق المناضلين وقتها.

مع بدء ثورة روج آفا، كان الطبيب المقدام لخدمة ثورة روج آفا ومقاتليها من وحدات حماية الشعب والمرأة، وقوات سوريا الديمقراطية، مرافقاً للمقاتلين في الجبهات الأمامية لمعالجتهم ومداواتهم في المشافي الميدانية، وعلى الرغم من وضعه الصحي، لم يتوانَ عن تقديم الخدمة والمساعدة.

لم تبقَ جبهة إلا وشارك فيها إلى جانب قوات سوريا الديمقراطية في الخطوط الأمامية، ومع بدء هجمات الاحتلال التركي على المنطقة, هبّ مسرعاً إلى عفرين لتقديم المساعدة الطبية لأهاليها ومقاتليها، الذين كانوا يقاومون هجمات الاحتلال ومجموعاته المرتزقة، كذلك الأمر في مدينة سريه كانيه.

مع تأسيس مشفى شهيد خبات منذ بداية الثورة خدم فيها بوظيفة مخدر. وإلى جانب عمله الإنساني، كان يقوم بتدريس وتدريب الطلبة لإعداد كادر طبي للمشفى.

ساء وضعه الصحي في الفترة الأخيرة، إذ كان يعاني من الفشل الكلوي، تم نقله قبل أسبوع إلى دمشق للمعالجة في مشفى دار الشفاء، ورحل يوم أمس بعدما ساءت حالته الصحية.

(أس/ف)

ANHA