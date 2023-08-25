​​​​​​​وفاة الشخصية الوطنية أحمد ملا حسين

توفي مساء أمس، الشخصية الوطنية والمربي الفاضل، أحمد ملا حسين يوسف إثر مرض عضال.

يعد أحمد ملا حسين من الشخصيات الوطنية البارزة في المنطقة ومن الأوائل الذين تعرفوا على حركة حرية كردستان، ناضل في عدة مناطق ضمن سوريا.

وحثّ أولاده على الروح الوطنية الثورية، انضم ابنه ريناس إلى صفوف حركة حرية كردستان وحمل اسم هركول تكوشر عام ٢٠١٥، ووقف في وجه هجمات دولة الاحتلال التركي، واستشهد في مناطق الدفاع مديا بباشور كردستان في الـ ٢٧ من نيسان عام ٢٠٢٢.

وأكد والده في مراسم عزائه إن جلّ نضاله كان في خدمة القضية الكردية، ولن يكل أو يملّ في سبيل تحقيق أهداف حركة حرية كردستان.

ووري جثمانه الثرى أمس، في مقبرة كركي لكي.

(أ ب)

ANHA