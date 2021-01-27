​​​​​​​وفاة الشاعر دهام حسن عن عمر يناهز 75 عامًا

وتوفي، صباح اليوم الأربعاء، في مدينة قامشلو الشاعر الكردي دهام حسن عن عمر يناهز (75عامًا) إثر جلطة دماغية.

والشاعر دهام حسن من أهالي مدينة عامودا، ولد عام 1946، وحائز على إجازة في اللغة العربية.

بدأ بكتابة الشعر باللغة العربية في سن مبكرة، إضافة إلى كتابة القصة القصيرة، كما كتب في الشؤون الفكرية والسياسية.

صدر له كتاب بعنوان " “مرايا في الفكر والثقافة والسياسة” يضم مجموعة دراسات في قضايا فكرية وسياسية، إضافة إلى نشر العديد من القصائد والمقالات في العديد من الصحف والمجلات والمواقع.

وسيشيع جثمانه اليوم من امام جامع قاسمو في الحي الغربي بمدينة قامشلو، إلى مقبرة حي الهلالية بالمدنية.

ANHA