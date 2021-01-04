​​​​​​​وفاة الموسيقار اللبناني إلياس الرحباني

والراحل إلياس الرحباني من مواليد 1938 من محافظة جبل لبنان، وهو الشقيق الأصغر للراحلين منصور وعاصي الرحباني.

ودرس الموسيقى في الأكاديمية اللبنانية والمعهد الموسيقي، وهو في مقتبل العمر، كما تلقى دروسًا على يد أساتذة فرنسيين لمدة تقارب 10 أعوام.

ووصف الإخوة الرحباني مع المغنية اللبنانية فيروز بالجيل الذهبي للتلفزيون والمسرح والموسيقى في لبنان.

وكتب الناقد الفني، جمال فياض، في حسابه على موقع "تويتر"، "رحل إلياس الرحباني.. رحلت الضحكة العبقرية والموسيقى الخالدة على مرّ الزمن".

وقد لحّن الرحباني أكثر من 2500 أغنية ومعزوفة، 2000 منها عربية، وألف موسيقى تصويرية لـ25 فيلمًا، توّج عليها بالكثير من الجوائز الدولية.

ومن بين أشهر الفنانيين الذين لحّن وكتب إلياس الرحباني الأغاني لهم "فيروز، وصباح، ووديع الصافي، ونصري شمس الدين، وملحم بركات، وماجدة الرومي وجوليا بطرس وغيرهم".

(ش م)

ANHA