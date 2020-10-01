​​​​​​​وفاة المرجع الدّينيّ الأعلى للدّيانة الإيزيديّة في العالم

ويعتبر الشيخ خرتو حجي إسماعيل رئيس المجلس الروحاني للديانة الإيزنيدية، والمرجع الأعلى للديانة في العالم.

هذا وأعلن عن وفاته مساء اليوم في إحدى مشافي هولير بباشور كردستان، بعد نقله إليها إثر وعكة صحّية تعرّض لها، ليفارق الحياة عن عمر يناهز الـ٨٧ عاماً.

ويعرف رئيس المجلس الروحاني بين الإيزيديين بلقب "بابا شيخ". وهو الأب الرّوحي للإيزيدية، فهو يمثّل ملك فخر الدين، ويجلس على السجّاد المقدّس في معبد لالش النوراني.

وهو المشرف على كافة الأمور التي تخصّ العلوم والتعاليم الإيزيدية من الأقوال، وتعيين رجالات الدين وفق مراسيم دينية معينة، حتّى لا يجوز لرجل الدين تربية لحيته وارتداء الزّي الديني إلّا بإذن ومباركة بابا شيخ.

وكان للشيخ خرتو دور كبير في استقبال وإعادة دمج الناجيات الإيزيديات من أيدي مرتزقة داعش اللواتي اختطفن من شنكال عام ٢٠١٤ في مجتمعهنّ.

(س)

ANHA