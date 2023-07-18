​​​​​​​وفاة الفنانة السينمائية الكردية سولاف شيدا

الفنانة الكردية سولاف حمه غريب، المعروفة في الوسط الفني الكردي، بسولاف شيدا من مواليد مدينة السليمانية 1987، بدأت مشوارها الفني عام 1994 كممثلة، وشاركت في عدد من الأعمال السينمائية منها "آلام الشعب" و"مثلث الموت" و"طحي الفزاعات"، على ما ذكرت وكالة روج نيوز.

بعد ذلك، طرحت نفسها كسيناريست ومخرجة، وأنتجت عدداً من الأفلام، ومنها "إذن انتظر" و"سوما" و"الميكروفون" و"التصويت"، وبالإضافة إلى المجال السينمائي، شاركت سولاف في عدد من المسلسلات الدرامية مثل "الجمر"، و"ورد أكثر إشراقا"، و"العقرب"، و"همس الماضي" و"الفائزون والخاسرون"، و"موعد مع الحب"، و"كويخا سيوي"، وغيرها.

وحصدت سولاف شيدا عدداً من الجوائز المحلية والدولية عن فيلم "الميكروفون"، بالإضافة إلى حصولها على جائزة أفضل سيناريو عن فيلم "الدموع"، وجائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم "داوا".

(ي م)