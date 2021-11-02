​​​​​​​وفاة الفنان السوري الكبير صباح فخري عن عمر ناهز 88 عاماً

ووافت المنية الفنان السوري، صباح فخري، اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز 88 عاماً، بعد مشوار طويل من الإنجازات الكبيرة والمتميزة في خدمة الفن العربي الأصيل.

وفخري ليست نسبته وإنما هي تقديراً لفخري البارودي الذي رعى موهبته.

والفنان الراحل من مواليد حلب 1933 حاصل على وسام الاستحقاق السوري من الدرجة الممتازة عام 2007، وذلك تقديراً لإنجازاته الكبيرة والمتميزة في خدمة الفن العربي الأصيل كما شغل مناصب عدة فانتخب نقيباً للفنانين ونائباً لرئيس اتحاد الفنانين العرب ومديراً لمهرجان الأغنية السورية، وحقق الرقم القياسي في الغناء عندما غنى في مدينة كاركاس بفنزويلا مدة 10 ساعات دون انقطاع سنة 1968.

(د ع)