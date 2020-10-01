​​​​​​​وضع حجر الأساس لبناء حي صناعي في ناحية صرين

واجتمع عدد من أهالي ناحية صرين (جنوب مقاطعة كوباني)، إلى جانب عدد من ممثلي المؤسسات في الناحية وإقليم الفرات وذلك لوضع حجر الأساس لبناء حي صناعي في الناحية.

ووضعت والدة "الشهيد عبدو"، أحد الشهداء من أبناء الناحية الذين استشهدوا أثناء عمليات تحرير المنطقة وحمايتها، حجر الأساس مع الرئيس المشترك لغرفة الصناعة عثمان معروف فرج.

ويعد الحي الصناعي المنتظر في صرين مشروعاً ومطلباً شعبيا منذ أكثر من 40 عاماً، غير أنه كان محل التجاهل والإهمال من قبل الحكومات السابقة.

وخلال مراسم وضع الحجر الأساس، ألقى الرئيس المشترك لبلدية الشعب في صرين مصطفى مسلم كلمة قال فيها "ما وصلنا إليه الآن هو بفضل دماء أبناء المنطقة وشهدائها".

وأضاف "بعد تحرير هذه الأرض وتطهيرها كان لا بد من أن يكون هناك مشروع يخدم هذه المنطقة بمدنها وقراها".

وتبلغ المساحة الإجمالية للمشروع 7 هكتارات من الأراضي، يتضمن 215 محلاً تجارياً مقسماً إلى 25 كتلة، 15 كتلة كبيرة و10 كتل صغيرة تفصلها شوارع عديدة.

وتتراوح مساحات المحال الصناعية بين الكبيرة ذات الحجم 60 متر مربع وهي 44 محال، بينما المحال الصغيرة تتراوح بين الـ30 مترا إلى الـ38 متراً.

ولوحظت في ناحية صرين حركة ازدهار خدمية تقوم بها المؤسسات في الناحية، إذ شهدت الناحية في الأعوام الأخيرة حركة صيانة وتسوية للطرق وخطوط الصرف الصحي وإنشاء المستديرات الجديدة وأخيراً بدء العمل على بناء الحي الصناعي.

(ن ك - س ع/ج)

ANHA