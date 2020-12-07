​​​​​​​وعود بلجيكية خلال لقاء وفدها لجرحى الحرب في شمال وشرق سوريا

ويواصل الوفد البلجيكي لليوم الرابع على التوالي جولته في مناطق شمال وشرق سوريا، عبر سلسلة لقاءات وزيارات لمؤسسات الإدارة الذاتية ومؤسسات المجتمع المدني.

ويضم الوفد البلجيكي الذي وصل، عصر يوم الجمعة الماضي، إلى مناطق شمال وشرق سوريا، كلًّا من أعضاء البرلمان الاتحادي البلجيكي جورج دالماني، وكوين متسو، ومدير الرابطة الدولية لضحايا الإرهاب فيليب فانستيتكيستي، وعضوة الرابطة رودي ملك، والرئيسة التنفيذية لشركة Child Focus لدعم ووقاية الأطفال المفقودين والمختطفين والمستغلين جنسيًّا هايدي دي باولو".

وزار الوفد مركز مؤسسة جرحى الحرب في شمال وشرق سوريا، وجاءت الزيارة بهدف الاطلاع على واقع الجرحى، والسعي إلى تقديم الدعم والمساعدة في المجال اللوجستي والصحي، حسب ما أشار اليه الوفد في اللقاء الذي جمع الطرفين.

والتقى الوفد بعدد من الجرحى، ضم كلًّا من الرئاسة المشتركة لمنسقية جرحى الحرب في شمال وشرق سوريا فاطمة عمر، وعكيد إبراهيم، وعدد من الأطباء المشرفين على المشافي العسكرية، والرئيس المشترك لاتحاد الأطباء أحمد يوسف.

وخلال اللقاء سلّم الأطباء للوفد البلجيكي مشروعًا لدعم مؤسسة جرحى الحرب، ضم العديد من ملفات الجرحى ممن تستوجب حالاتهم استكمال الطبابة في الخارج، والمستلزمات الضرورية لتطوير الجانب الصحي لضحايا الحرب، وما يساعد الضحايا في تجاوز بعض العوائق الصحية، وسط وعود من الوفد لدعم المؤسسة وإتاحة فرصة الطبابة في بلادها.

(م أ/م)

ANHA