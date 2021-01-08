​​​​​​​واشنطن...مقتل ضابط أميركي أثناء الاشتباكات مع أنصار ترامب

وارتفع عدد الضحايا الذين سقطوا ليلة اقتحام مبنى الكابيتول في العاصمة الأميركية واشنطن إلى 5، بعد أن أعلنت الشرطة، أن ضابطًا يدعى براين سيكنيك، مات متأثرًا بجراحه.

وأوضحت الشرطة في بيان أن "الضابط سيكنيك كان يحاول التصدي لأعمال الشغب في مبنى الكابيتول لكنه أصيب أثناء اشتباك مع المتظاهرين"، وقد توفي مساء الخميس.

وشهد الكونغرس الأربعاء، أحداث شغب عنيفة، تسبب فيها أنصار ترامب، بعدما اقتحموا "الكابيتول" واحتلوا عددًا من القاعات وخربوا بعض المرافق.

ونقلت وسائل إعلام محلية أن مدير شرطة الكابيتول ستيفن صند قرر الاستقالة من منصبه على خلفية أحداث الكونغرس، وطريقة تعامل الشرطة مع العملية.

وقالت متحدثة باسم الشرطة إن ستيفن صند سيبقى في العمل حتى 16 كانون الثاني/ يناير المقبل، أي سيغادر قبل أربعة أيام من تنصيب بايدن، وفقًا لشبكة "سي إن إن" الأميركية.

إلى هذا، انتقد عدة نواب وخبراء أمن كيفية تعامل الشرطة مع أعمال الشغب، وعدم استعدادهم لمثل هذا الاحتمال على الرغم من أن ترامب أعلن عن الاحتجاج على نتائج الانتخابات قبل أكثر من أسبوع.

وجاءت استقالة صند بعد وقت قصير من دعوة رئيس نقابة الشرطة جوس باباثاناسيو إلى "تغيير في القمة".

وقال باباثاناسيو في بيان "يشعر الضباط بالإحباط من الكيفية التي قوض بها الافتقار إلى القيادة، الاستجابة للغوغاء"، بينما أثنى على الجهود التي قام بها ضباط الشرطة للتعامل مع الوضع وفق الظروف المتاحة.

والجدير بالذكر أن قائد شرطة واشنطن، روبرت كونتي، كان أعلن أمس أن أربعة أشخاص لقوا حتفهم أثناء الاحتجاجات بينهم امرأة.

كما أكد كونتي أن 52 محتجًّا تم اعتقالهم، وإصابة عدة عناصر من الشرطة، إصابة أحدهم خطرة، بعد أن تم سحبه إلى وسط حشد والتعرض له.

(ي م)