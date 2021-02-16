​​​​​​​واشنطن: نعمل لتحديد المسؤولين عن هجوم هولير ونحتفظ بحقّ الردّ

ووفقاً لـ"رويترز"، قالت بساكي في مؤتمر صحفي إنّ "إدارة الرئيس جو بايدن ما زالت تعمل على تحديد المسؤول عن الهجوم الصاروخي الذي استهدف القوات التي تقودها الولايات المتحدة في شمال العراق".

وأضافت: "ما زلنا نعمل من خلال التعاون مع شركائنا العراقيين لتحديد المسؤولية عن هذا الهجوم"، مشيرة إلى أنّ الإدارة غاضبة من هذا الهجوم.

وأكّدت أن "الولايات المتحدة تحتفظ بحقّ الرد على هذا الهجوم بالشراكة مع شركائنا العراقيين".

ورأى رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أنّ "العمل الإرهابي الذي استهدف هولير يتزامن مع جهودنا لإبعاد العراق عن الصراعات، ويهدف إلى خلق الفوضى وخلط الأوراق"، مؤكداً مواصلة الجهود "لعدم تحويل العراق إلى حديقة خلفية للصراعات".

وأعلن التحالف الدولي، الثلاثاء، أنّ هجوم هولير تم بواسطة 14 صاروخاً وتسبب بمقتل مدني وإصابة 9 آخرين.

(ي ح)