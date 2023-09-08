​​​​​​​واشنطن: هناك عمل لا يزال يتعيّن القيام به بشأن التطبيع بين إسرائيل والسعودية

قال مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جيك سوليفان إن القادة الأميركيين والإسرائيليين والسعوديين طرحوا على الطاولة العديد من العناصر لمسارٍ نحو التطبيع إلا أن هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به، حسب وكالة رويترز.

وكان سوليفان يتحدث للصحفيين على متن طائرة الرئاسة التي تقلّ الرئيس جو بايدن للهند للمشاركة في قمة مجموعة العشرين.

وقال سوليفان "العديد من العناصر لمسارٍ نحو التطبيع مطروحة الآن على الطاولة. ليس لدينا إطار عمل، وليس لدينا بنود جاهزة للتوقيع. لا يزال هناك عمل يتعين القيام به".

وأشار إلى أن هناك "فهماً واسعاً للعديد من العناصر الأساسية".

ويرى المسؤولون الأميركيون أنه من الممكن التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل والسعودية بعدما توصلت إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب إلى اتفاقات مماثلة بين إسرائيل وكل من المغرب والسودان والبحرين والإمارات.

وقال بايدن لشبكة (سي.إن.إن) الإخبارية أوائل تموز إن إسرائيل والسعودية ما زالتا بعيدتين عن التوصل إلى اتفاق للتطبيع، والذي سيشمل معاهدة دفاعية أميركية سعودية وبرنامجاً نووياً مدنياً من الولايات المتحدة للسعوديين.

وزار بريت ماكغورك مبعوث بايدن السعودية هذا الأسبوع لإجراء محادثات قال المسؤولون إنها ركّزت إلى حدّ كبير على حرب اليمن ولكن من المتوقع أيضاً أن تكون قد تضمنت مناقشات حول اتفاق التطبيع المحتمل.

(م ش)