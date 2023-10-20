​​​​​​​واشنطن: الترسانة النووية الصينية في طريقها للتضاعف بحلول عام 2030

ذكر تقرير لوزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، صدر أمس، أن الصين تطور ترسانتها النووية بوتيرة أسرع مما توقعته الولايات المتحدة، وتعمل في الوقت ذاته على توسيعه وتحديث جيشها بشكل متزايد.

وطورت الصين ترسانة تضم أكثر من 500 رأس حربي نووي جاهز للاستخدام، ومن المقرر أن تضاعف هذا العدد بحلول نهاية العقد، وهو ما يتجاوز تقديرات البنتاغون السابقة.

وكان لدى الصين "أكثر من 500 رأس نووية جاهزة للاستخدام في ايار 2023"، وهي بصدد امتلاك "أكثر من 1000 رأس على الأرجح بحلول عام 2030"، وفقاً للتقديرات الأميركية المنشورة في هذا التقرير السنوي بشأن "القوة العسكرية الصينية"، الصادرة عن الكونغرس.

وقال مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأميركية، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته إن الصين: "تتوسع وتستثمر في منصات إطلاق الأسلحة النووية البرية والبحرية والجوية، بالإضافة إلى البنية التحتية المطلوبة لدعم هذا التوسع الكبير"، وفق صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية.

والخميس، قال المتحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن، ليو بينغيو، "الصين ملتزمة باستراتيجية نووية دفاعية، وتحافظ على قدراتها النووية عند الحد الأدنى الذي يتطلبه الأمن القومي ولا تستهدف أي دولة".

وتمتلك بدورها، الولايات المتحدة 3708 رؤوس حربية نووية وروسيا 4489، بينما لدى الصين 410 رؤوس، وفقاً لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام "سيبري".

(م ش)