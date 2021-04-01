​​​​​​​واشنطن: الضفة الغربية أرض محتلّة من طرف إسرائيل

وأكّدت وزارة خارجية الولايات المتحدة الأميركية، وعلى لسان المتحدّث باسمها، أنّ إدارة الرئيس ،جو بايدن، تعتبر الضفة الغربية أرضًا "محتلّة" من قِبل إسرائيل.

وجاء تصريح المتحدّث باسم الوزارة نيد برايس، غداة تقرير أصدرته الوزارة، بحسب موقع "i24news" الإسرائيلي.

وقال نيد برايس: "هذه حقيقة تاريخية أنّ إسرائيل احتلّت الضفة الغربية وقطّاع غزة ومرتفعات الجولان بعد حرب 1967".

وأشار إلى أنّ التقرير "يستخدم بالفعل مصطلح "احتلال" في سياق الوضع الرّاهن للضفّة الغربية"، مشدّدًا على أنّ "هذا هو الموقف القديم للحكومات السابقة"، الديمقراطية والجمهورية على حدّ سواء، على مدى عدّة عقود.

(م ش)