وقال نائب وزير الخارجية الكوري الجنوبي تشو هيون دونج في مؤتمر صحافي في طوكيو "اتفقنا على أن رداً لا مثيل له سيكون ضرورياً إذا ما مضت كوريا الشمالية قدماً في إجراء اختبار نووي سابع".

وتعتقد واشنطن وحلفاؤها بأن كوريا الشمالية يمكن أن تكون على وشك استئناف اختبار القنابل النووية للمرة الأولى منذ عام 2017.

وكان تشو يتحدث إلى جانب نائب وزير الخارجية الياباني تاكيو موري ونائبة وزير الخارجية الأميركي ويندي شيرمان.

وقالت ويندي شيرمان "نحث كوريا الشمالية على الامتناع عن مزيد من الاستفزازات"، ووصفتها بالأعمال "المتهورة التي تزعزع استقرار المنطقة".

وتجري كوريا الشمالية اختبارات الأسلحة بوتيرة غير مسبوقة هذا العام، إذ أطلقت أكثر من 20 صاروخاً باليستياً، حلق أحدها فوق اليابان.

وفي أيلول، أجرت حاملة الطائرات الأميركية رونالد ريغان والسفن المصاحبة لها تدريبات عسكرية مشتركة مع القوات الكورية الجنوبية رداً على اختبار كوريا الشمالية صاروخاً باليستياً في ما كان التدريب الأول من نوعه يتضمن حاملة طائرات أميركية منذ عام 2017.

(م ش)