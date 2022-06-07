وقالت مصادر دبلوماسية اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث الموقّعة على الاتفاق النووي الإيراني (المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا) رفعت نص قرار إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية ينتقد عدم تعاون إيران مع الهيئة الأممية، وفق ما نقلته وكالة "فرانس برس".

وقال دبلوماسي أوروبي للوكالة إنه "تم تقديم النص خلال الليل"، وهو أمر أكده مصدر ثان.

ويدعو النص الذي أعدته الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، طهران على "التعاون التام" مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وإذا اعتمد القرار الأميركي - الأوروبي في الأيام المقبلة، سيكون أول نص يوجه انتقادات إيران منذ حزيران/ يونيو 2020، في مؤشر على نفاد صبر هذه الدول في وقت يحذّر دبلوماسيون من أن فرص إنقاذ الاتفاق النووي تتضاءل.

من جهتهما، حذّرت كل من الصين وروسيا من أنه من شأن أي قرار من هذا النوع أن يعرقل المفاوضات أكثر.

ويرجّح أن يتم التصويت على هذا النص، الخميس، تزامناً مع اجتماع مدته أسبوع يعقده مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي يضم 35 عضواً، بحسب ما أفاد أحد الدبلوماسيين.

وكان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان قد قال في وقت سابق من يوم الأحد عبر تغريدة له على تويتر أن: "أولئك الذين يدفعون باتجاه قرار مناهض لإيران في الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيكونون مسؤولين عن كل العواقب".

وقال عبد اللهيان الأسبوع الماضي إن أي عمل سياسي من جانب الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين الثلاثة في الوكالة الدولية للطاقة الذرية "سيقابل بلا شك برد متناسب وفعال وفوري من إيران".

(د ع)