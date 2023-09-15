​​​​​​​واشنطن وسول: التعاون بين روسيا وكوريا الشمالية انتهاك للعقوبات الأممية

وصل رئيس كوريا الشمالية كيم جونغ أون الجمعة إلى بلدة كومسومولسك-نا-أموري في أقصى شرق روسيا وتوجّه مباشرة إلى مصنع ضخم ينتج طائرات حربية ومعدات أخرى.

وذكرت وكالة روسية أن الحاكم الإقليمي ومسؤولين آخرين استقبلوا كيم على سجادة حمراء في محطة السكك الحديدية بالبلدة ثم نقلوه إلى المصنع.

وينتج المصنع أحدث الطائرات الروسية المقاتلة، ومن بينها طائرات سوخوي سو-35 وسو-57، كما ينتج طائرات مدنية.

وكتب الحاكم الإقليمي ميخائيل ديغتياريف على تطبيق تلغرام أن كيم تفقد منشآت تنتج قطع غيار للطائرات العسكرية بالإضافة إلى الطائرة المدنية سوبرجيت-100، التي تهدف روسيا إلى إنتاجها دون مكونات مستوردة.

وكانت الولايات المتحدة قد أعربت عن امتعاضها من اللقاء الذي جمع الرئيس فلاديمير بوتين ورئيس كوريا الشمالية كيم جونج أون، حيث أكدت وزارة الخارجية الأميركية، أن واشنطن "لن تتردد في فرض عقوبات على روسيا وكوريا الشمالية إذا أبرمتا أي صفقات أسلحة جديدة".

وفي السياق عينه، اتفق كبار الدبلوماسيين ومسؤولو الدفاع في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، الجمعة، على أن التعاون العسكري بين كوريا الشمالية وروسيا، يعد انتهاكاً صارخاً لعقوبات الأمم المتحدة، وحثوا موسكو على إظهار المسؤولية كعضو دائم في مجلس الأمن.

واتفق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، ونظيره الكوري الشمالي كيم جونج أون، الذي يزور روسيا، على تعزيز التعاون الاستراتيجي والتكتيكي في مواجهة "تهديدات الإمبرياليين العسكرية واستفزازاتهم وطغيانهم"، حسب وكالة الأنباء المركزية الكورية.

(م ش)