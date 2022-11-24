​​​​​​​واشنطن وموسكو تحذران من مغبة الهجمات التركية على شمال وشرق سوريا... تقوّي داعش وتصعّد الوضع في الشرق الأوسط

حذرت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، أمس الأربعاء، من أن الضربات الجوية التركية في شمال سوريا، هددت سلامة العسكريين الأميركيين، وقالت إن تصاعد الموقف يهدد سنوات من التقدم في الحرب ضد مرتزقة داعش.

وقال المتحدث باسم البنتاغون العميد في سلاح الجو بات رايدر، في بيان: "الضربات الجوية الأخيرة في سوريا، هددت بشكل مباشر سلامة الأفراد الأميركيين الذين يعملون في سوريا مع شركاء محليين لهزيمة داعش وتأمين أماكن احتجاز أكثر من عشرة آلاف من معتقلي داعش".

وأضاف رايدر إن تصاعد الموقف يهدد التقدم المحرز في القتال ضد داعش في المنطقة.

من جهتها، أكدت وزارة الخارجية الأميركية، في بيان، اليوم الخميس، أن "الضربات العسكرية التركية في الشمال السوري، تهدد هدف البلدين المشترك في محاربة تنظيم داعش".

كما حذرت أن تلك الأعمال، تعرض حياة أميركيين للخطر، فضلاً عن أنها تزعزع استقرار المنطقة، ودعت إلى وقف التصعيد فوراً.

موسكو: الاعتداءات التركية ستصعّد الوضع في كل منطقة الشرق الأوسط

وبدورها، أكد المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا، ألكسندر لافرنتييف، أن الاعتداءات التركية على الأراضي السورية ستصعد الوضع في كل منطقة الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن هذه الاعتداءات تزامنت مع اجتماعات أستانا، وأثرت على سيّر المحادثات.

وأضاف لافرنتييف، تزامن الاجتماع في أستانا مع الغارات الجوية التركية على الأراضي السورية والعراقية، وأثر بشكل كبير على سير محادثاتنا، وخلال استعراض الأوضاع في سورية، ركزنا على هذه المسألة ونعول على إجراء محادثات منفصلة مع الجانب التركي، للامتناع عن تنفيذ عمليات واسعة النطاق على الأراضي السورية، لأننا في هذه الحالة سنشهد تصعيداً كبيراً ليس في سورية فقط بل في منطقة الشرق الأوسط ككل، ولا يمكن السماح بذلك، ونعول على أن تركيا ستسمع موقفنا وستجد خيارات أخرى وسنستمر بتقديم المساعدة في هذا الصدد.

سوسان: ذرائع الاحتلال التركي لتبرير سياساته في سورية لم تعد تخدع أحداً

وأكد رئيس وفد حكومة دمشق إلى الاجتماع الدولي الـ 19 بصيغة "أستانا" أيمن سوسان أن "ذرائع الاحتلال التركي لتبرير سياساته في سوريا لم تعد تخدع أحداً، وأن أمن الحدود مسؤولية مشتركة".

وفي مؤتمر صحفي عقب انتهاء أعمال الاجتماع الدولي الـ 19 بصيغة أستانا في العاصمة الكازاخية، أكد سوسان أن الأفعال التي ترتكبها تركيا، وفي مقدمتها توفير الدعم لفلول "المجموعات الإرهابية" وقطع المياه المتكرر عن المواطنين في الحسكة، ترقى إلى مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وتشكل انتهاكاً سافراً لميثاق الأمم المتحدة داعياً المجتمع الدولي لإدانة هذه الأفعال.

وأضاف سوسان إن ضمان الأمن لا يكون بالاعتداء وبالهجمات والغزو، بل بالتعاون، ومسؤولية الأمن لدى الدول المتجاورة مسؤولية مشتركة.. فمن يريد أن يضمن الأمن هناك طرق سليمة لذلك.. أما من يريد اختلاق الذرائع والحجج لتحقيق بعض الأجندات والمخططات، نقول له: إن هذا لن يؤدي إلا إلى الفشل والمزيد من تصعيد الأوضاع.. وليس هناك أحد بحاجة لذلك في المنطقة.

(م ش)