​​​​​​​واشنطن ودول الخليج تؤكد التزامها بحل الأزمة السورية وفق القرار 2254

أكد مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة على التزامهما بالتوصّل إلى حلّ سياسي شامل للأزمة السورية بما يحفظ وحدة سوريا وسيادتها، ويلبّي تطلعات شعبها، ويتوافق مع القانون الإنساني الدولي، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 (2015).

جاء ذلك خلال اجتماع ضم وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، ووزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية أنتوني بلينكن، وجاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون، في مدينة نيويورك في الولايات المتحدة الأميركية، وذلك للاحتفال بـ "الأهمية الاستراتيجية للعلاقات التاريخية بين الجانبين".

وأكد الوزراء في هذا الاجتماع: "التزامهم المشترك بالبناء على إنجازات الاجتماعات الوزارية السابقة، بما فيها الاجتماع الوزاري الأخير الذي عُقد بتاريخ 7 حزيران 2023، وتعزيز التشاور والتنسيق والتعاون في كافة المجالات".

وبحث الوزراء عدة ملفات في المنطقة منها اليمن وفلسطين والكويت والعراق وسوريا.

ورحّب الوزراء بالجهود العربية لحل الأزمة بطريقة تدريجية بما يتوافق مع قرار مجلس الأمن 2254، على النحو المتفق عليه خلال اجتماع لفريق الاتصال الوزاري العربي المعني بسوريا في 1 مايو 2023م في عمان وتم التأكيد عليه في 15 أغسطس 2023 في القاهرة.

وأكد الوزراء دعمهم للقوات الأميركية وقوات التحالف التي تعمل على تحقيق الهزيمة لمرتزقة داعش في سوريا، وأدان الوزراء جميع الأعمال التي تهدد سلامة وأمن هذه القوات.

أما بشأن اللاجئين، فشدد الجانبان على ضرورة تهيئة الظروف لعودة آمنة وكريمة وطوعية للاجئين والنازحين داخلياً بما يتفق مع معايير الأمم المتحدة، وأهمية تقديم الدعم اللازم للاجئين السوريين والدول التي تستضيفهم.

وكرر الوزراء دعوتهم إلى وقف إطلاق النار الشامل في كافة أرجاء سوريا. وشددوا على ضرورة ضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وآمن ودون عوائق إلى جميع السوريين المحتاجين، من خلال جميع الوسائل بما في ذلك عبر الحدود وعبر الخطوط.

(س ع)