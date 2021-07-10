ووقّعت وزيرة الجيوش الفرنسية، فلورنس بارلي، ونظيرها الأميركي، لويد أوستن، في واشنطن خريطة طريق جديدة للتعاون بين القوات الخاصة للبلدين تهدف لتعزيز الجهود الدولية في الحرب على "الجهاديين"، بحسب وكالة فرانس برس.

ويأتي توقيع هذه الاتفاقية والزيارة التي تجريها فلورنس بارلي في وقت تنسحب فيه الولايات المتحدة من أفغانستان وتقلص فرنسا وجودها العسكري في منطقة الساحل.

وكتبت وزيرة الجيوش الفرنسية على تويتر بعد اللقاء "التوقيع مع لويد أوستن على اتفاقية لتعزيز تعاون قواتنا الخاصة". وأضافت: "في مواجهة الإرهاب، طورت قواتنا الخاصة أخوة حقيقية في السلاح".

وشددت على أن "هذه الاتفاقية ستعمق الروابط الاستثنائية التي تم نسجها"، من دون أن تذكر مزيداً من التفاصيل.

ووصف المتحدث باسم البنتاغون اللفتنانت كولونيل انتون سيميلروث خريطة الطريق بأنها "بيان نوايا لتوسيع التعاون في كل مجالات العمليات الخاصة".

وقال إن النص لا يتعلق بمنطقة بعينها، ذلك أن البلدين منخرطان في "مكافحة الجهاديين" في مناطق مختلفة.

وأعلن الرئيس الأميركي جو بايدن الخميس أن أطول حرب تخوضها الولايات المتحدة ستنتهي قريباً، مع الانسحاب النهائي للقوات الأميركية من أفغانستان بحلول 31 آب/ أغسطس.

من جهته، أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الجمعة أن بلاده ستبدأ إغلاق قواعد لها في شمال مالي في النصف الثاني من العام 2021 في إطار التخفيض المعلن لوجودها العسكري في منطقة الساحل.

ولكن واشنطن وباريس لا تريدان التخلي عن جهودهما في مجال مكافحة الإرهاب.

وخلال نقاش في المجلس الأطلسي، وهو مؤسسة بحثية، تحدثت فلورنس بارلي بعد زيارتها البنتاغون عن قوة تاكوبا، وهي وحدة تضم قوات خاصة أوروبية مسؤولة عن مواكبة الجيش المالي في القتال ضد الجهاديين، معتبرةً إياها "مثالا استثنائيّاً وملموساً" للتعاون المستقبلي.

وقالت إن تاكوبا "مثال استثنائي وملموس لتحمل الأوروبيين مسؤولياتهم من خلال مواكبة القوات المسلحة المالية في القتال".

واشارت إلى أن قوة تاكوبا "حققت بالفعل نجاحات كبيرة ضد الإرهاب"، مضيفة أن "دعم الولايات المتحدة لعملياتنا في منطقة الساحل أمر في منتهى الأهمية".

وذكرت فلورنس بارلي مهمات مشتركة أخرى تمت في السنوات الأخيرة، قائلة إن "تعاوننا العملياتي يحقق نتائج ملموسة وسيستمر في ذلك".

(م ش)