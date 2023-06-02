​​​​​​​واشنطن والرياض تعلنان تعليق محادثات جدة بشأن السودان

أعربت المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة، الخميس، عن قلقهما البالغ إزاء الانتهاكات الجسيمة لوقف إطلاق النار وإعلان جدة من قبل كل من القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن وزارة الخارجية السعودية، قولها إن "الانتهاكات أضرت بالمدنيين والشعب السوداني، وتعيق إيصال المساعدات الإنسانية وعودة الخدمات الأساسية".

وأضافت: "وبمجرد أن تتضح جدية الأطراف فعلياً بشأن الامتثال لوقف إطلاق النار، فإن المسيّران على استعداد لاستئناف المناقشات المعلقة لإيجاد حل تفاوضي لهذا الصراع".

وكانت الولايات المتحدة قد فرضت عقوبات دبلوماسية واقتصادية على طرفي الصراع في السودان يوم الخميس.

(د ع)