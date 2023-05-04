​​​​​​​واشنطن والعرب يتقربون من حكومة دمشق

تناولت الصحف العالمية الصادرة، اليوم، قضية الصحفي الأميركي المفقود في سوريا وعودة العلاقات العربية مع حكومة دمشق والصراع الروسي الأوكراني.

واشنطن تعيد إحياء المحادثات مع دمشق بشأن الصحفي المفقود أوستن تايس

كشفت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية أن إدارة بايدن جددت المحادثات المباشرة مع سوريا لتحديد مصير الصحفي المفقود أوستن تايس والأميركيين الآخرين الذين اختفوا خلال الحرب الأهلية في البلاد، وفقاً لمسؤولين في الشرق الأوسط مطلعين على هذه الجهود.

وقال المسؤولون إن المفاوضين الأميركيين عقدوا سلسلة من الاجتماعات في الشرق الأوسط مع مسؤولي الحكومة السورية، مما ضخ زخماً مؤقتاً في الجهود المتذبذبة لمساعدة تايس، الصحفي المستقل الذي اختفى في عام 2012 أثناء تغطيته للحرب الأهلية في سوريا.

وقال المسؤولون إن المحادثات فشلت حتى الآن في تحقيق أي اختراقات تأتي في الوقت الذي يحرز فيه الرئيس السوري بشار الأسد تقدما في جهوده للخروج من عقد من العزلة الدولية التي نجمت عن رد فعله القاتل على التمرد المدني.

وقال مسؤولون في الشرق الأوسط إن المفاوضين يتطلعون إلى استئناف المحادثات في الأسابيع المقبلة. شجع الوسطاء الأسد على أخذ المحادثات بجدية أكبر وأخبروا الحكومة السورية أن حل القضية يمكن أن يساعد في إنهاء العزلة الدولية للبلاد.

الدول العربية تتجه نحو الترحيب بعودة سوريا إلى جامعة الدول العربية

وتحت العنوان أعلاه قالت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية في تقرير لها إن وزراء خارجية الأردن والسعودية والعراق ومصر وسوريا اجتمعوا في عمان يوم الاثنين للحديث عن عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية، كما أن المحادثات، التي تشمل مناقشة الالتزامات التي يجب على سوريا الوفاء بها من أجل العودة، هي جزء من مبادرة أردنية.

وجاءت المحادثات، بحسب الصحيفة، متابعة لاجتماع سابق لدول مجلس التعاون الخليجي عقد في جدة في 14 نيسان.

ونقلت الصحيفة عن المحلل السياسي الأردني عامر الصبيلة إن: "الاجتماع وضع الأساس لعودة سوريا إلى جامعة الدول العربية"، مضيفاً أنه "إذا تمكنت سوريا من العودة إلى جامعة الدول العربية، فسيكون لذلك معنى كبير في التواصل لاحقاً مع المجتمع الدولي، وخاصة الولايات المتحدة".

روسيا تتهم أوكرانيا بمحاولة اغتيال فلاديمير بوتين

أما صحيفة فايننشال تايمز البريطانية فأشارت في تقرير لها إلى أن روسيا اتهمت يوم أمس أوكرانيا بمحاولة اغتيال الرئيس فلاديمير بوتين في هجوم بطائرة مسيرة على الكرملين في وقت متأخر من الليل، متعهدة باتخاذ إجراءات انتقامية.

ولفتت الصحيفة إلى أنه إذا تم تأكيد ذلك، فإن محاولة اغتياله الواضحة واعتراف الكرملين سيمثلان اعترافاً استثنائياً بالضعف الروسي. وستكون أيضاً واحدة من أكثر ضربات كييف جرأة منذ أن شنت روسيا غزوها الشامل في شباط 2022.

(م ش)