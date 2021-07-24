​​​​​​​واشنطن تؤكد اتساع نطاق الدعم الأميركي للعراق

وذكر بيان لوزارة الخارجية الأميركية، أنه "وضمن الحوار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة والعراق أكد اجتماع لجنة التنسيق العليا بين العراق والولايات المتحدة اليوم، في واشنطن على اتساع نطاق الدعم الأميركي للعراق".

وبيّن البيان الذي نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "الوفدين ناقشا كيفية استطاعة الولايات المتحدة دعم الحكومة العراقية بالطريقة الفضلى لحماية المتظاهرين والنشطاء والنساء في الحياة العامة والصحفيين ومتابعة المساءلة القضائية عن الجرائم العنيفة ضد تلك الجماعات".

كما أشار إلى أن "الولايات المتحدة قدمت مؤخراً 9,7 ملايين دولار لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) للمساعدة الفنية ذات الصلة بالانتخابات، واستعرضت الولايات المتحدة خططاً لتقديم ما يصل إلى 5,2 ملايين دولار إضافية لفريق مراقبة الانتخابات التابع لبعثة يونامي تنتظر المشاركة مع الكونغرس".

وأوضح البيان أن "الولايات المتحدة أعادت التأكيد على عزمها المستمر على دعم العراق في مساعدة المجتمعات التي استهدفتها داعش حتى تتعافى، والعمل على إعادة التأهيل والدمج السلمي في المجتمع للعراقيين الذين لديهم روابط أسرية متصورة أو فعلية مع داعش- وبخاصة النساء والأطفال".

وأثنت "الولايات المتحدة على حكومة العراق لإقرارها قانون الناجين الإيزيديين، واتفق الوفدان على الحاجة إلى تنفيذه ودعم مديرية شؤون الناجين الجديدة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وذلك لتسهيل تقديم الخدمات والتعويضات للإيزيديين الناجين من داعش، والتزمت حكومة العراق بإصدار قانون محكمة عليا لتعزيز العدالة للناجين من داعش".

كما لفت البيان إلى اتساع الدعم الأميركي للعراق على كافة الصعد الصحية والفنية والاقتصادية والعلمية، حيث ستتبرع الولايات المتحدة بـ 500 ألف جرعة من لقاح فايزر- بيونتيك من خلال مبادرة كوفاكس، و800 ألف دولار لتعزيز إجراءات السلامة لغرض منع إساءة استخدام العينات البيولوجية والمعدات الطبية.

كما ستقدم 155 مليون دولار كمساعدات إنسانية إضافية لتوفير المأوى والرعاية الصحية، مبيناً أن "هذا التمويل سيساعد النازحين العراقيين على الحصول على الوثائق المدنية والخدمات القانونية ويزيد من الوصول إلى التعليم وفرص العمل".

وبحسب البيان، فإن الولايات المتحدة تنوي التعاون مع العراق لتعزيز قدرة إدارة التكيف مع المناخ والتخفيف من آثاره.

وفي مجال التعاون الاقتصادي أوضح البيان أن "الولايات المتحدة والعراق ناقشا سبل النهوض بمشاريع الطاقة الحيوية مع الشركات الأميركية وتسهيل التجارة في المنتجات الزراعية الأمريكية".

وفي مجال التعليم العالي والعلوم والثقافة أشار البيان إلى أن "الولايات المتحدة قدمت 17,5 مليون دولار منذ العام 2017 كمساعدة لدعم مؤسسات التعليم العالي غير الحكومية وغير الهادفة للربح في العراق".

(د ع)