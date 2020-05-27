​​​​​​​واشنطن تطلب من تركيا وروسيا إيقاف تحركاتهما في ليبيا

وقال المتحدث باسم البنتاغون، جوناثان هوفمان، إن "الولايات المتحدة تعارض الهجمات العسكرية في هذه المنطقة، لقد طلبنا من جميع الأطراف التي تتحرك هناك، الروس والأتراك وغيرهم - وقف أعمالهم هناك ".

وتصاعد الصراع بشدة في الأسابيع الماضية، ودار قتال عنيف على عدة جبهات في غرب البلاد، على الرغم من دعوات عاجلة من الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة لوقف إطلاق النار من أجل التصدي لأزمة تفشي فيروس كورونا.

وأقر وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، الأسبوع الماضي، بالاستمرار بالتدخل العسكري في ليبيا قائلاً إن التطورات الأخيرة في ليبيا وتغيير التوازنات في المعارك غربي البلاد، جاءت بعد تقديم أنقرة الدعم لقوات حكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج.

(ي ح)