​​​​​​​واشنطن تتكفل بحماية السفن من إيران ومعدل التضخم يقفز في تركيا

تناولت الصحف العالمية الصادرة اليوم، سعي واشنطن إلى كبح نفوذ إيران في مياه الخليج، والوضع الاقتصادي المتردي في تركيا والأزمة اللبنانية.

الولايات المتحدة تنشر بحارة مسلحين ومشاة البحرية على ناقلات النفط لوقف الهجمات الإيرانية

يستعد البنتاغون لعرض البحارة المسلحين ومشاة البحرية على السفن التجارية التي تعبر منطقة الخليج العربي لردع القوات الإيرانية عن مهاجمة السفن، وفق ما نقلت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية عن مسؤولين أميركيين.

سيضع الجيش الأمريكي القوات على متن سفن تجارية تعتبر عرضةً لهجمات القوات الإيرانية، خاصة تلك التي تبحر عبر مضيق هرمز. حيث يمر ما يقرب من خُمس نفط العالم عبر نقطة الاختناق التي يتم الاتجار بها بشكل كبير ولكنها خطيرة بشكل متزايد جنوب الخليج، قبالة سواحل إيران بالقرب من الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان.

قد يعني حجم ونطاق الجهد الجديد أن مئات الأفراد العسكريين الذين تم نشرهم بالفعل في المنطقة، سيتم تقديمهم لمشغلي السفن الذين تعتبر سفنها عالية الخطورة.

معدل التضخم في تركيا يقفز إلى ما يقرب من 50٪

أدت الليرة التركية الضعيفة وبرنامج التحفيز الحكومي إلى ارتفاع الأسعار، مما زاد الضغط على المستهلكين، بحسب تقرير لصحيفة فايننشال تايمز البريطانية.

وقفز معدل التضخم في تركيا إلى ما يقرب من 50 في المائة في تموز، مما أوقف سلسلة ثمانية أشهر من انخفاض الأسعار حيث أدت الليرة الضعيفة والضرائب المرتفعة إلى تعرّض المستهلكين لضغوط.

وقال معهد الإحصاء التركي، إن أسعار المستهلكين ارتفعت بنسبة 47.8 في المائة في تموز مقارنة بالشهر نفسه من عام 2022، في زيادة عن وتيرة سنوية بلغت 38.2 في المائة سجلت في حزيران.

وتؤكد الزيادة الأقوى من المتوقع في معدل التضخم كيف أن تركيا لا تزال في خضم أزمة غلاء معيشية عميقة، حتى مع استمرار الفريق الاقتصادي الجديد الذي عيّنه رجب طيب أردوغان في حزيران في فك السياسات غير التقليدية التي كانت سارية منذ سنوات، بحسب الصحيفة.

الجمهوريون في الكونغرس يطالبون بفرض عقوبات على الطبقة السياسية اللبنانية

كتب العديد من أعضاء الكونغرس إلى إدارة بايدن يوم أمس، مطالبين بسياسة أميركية أقوى تجاه لبنان، حيث قال أحدهم إن النفوذ الإيراني يتزايد في البلد المنكوب بالأزمة، بحسب موقع المونيتور الأميركي.

وكتب السناتور جيم ريش، في رسالة إلى الرئيس الأميركي جو بايدن: "يجب أن نلعب دوراً أكثر حزماً في تشكيل مسار لبنان، أو المخاطرة بخسارة لبنان بالكامل كدولة تابعة لإيران".

ودعا ريش الإدارة إلى دعم السياسيين اللبنانيين القادرين على البقاء ومواجهة حلفاء إيران في البلاد بقوة أكبر.

وانتقد السناتور على وجه التحديد، فشل لبنان في انتخاب رئيس، واتهم حزب الله بتخزين الأسلحة. ووصف رئيس مجلس النواب نبيه بري بأنه "امتداد واضح لحزب الله"، واتهم السياسي بتأخير اختيار رئيس جديد، وقال ريش إنه يرحب بالدعوات الأوروبية الأخيرة لفرض عقوبات على بري وغيره من السياسيين اللبنانيين.

(م ش)