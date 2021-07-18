​​​​​​​واشنطن تتهم إيران بالتهرب من مسؤولية عرقلة المفاوضات

وقالت الخارجية الأميركية في بيان، إن تصريحات نائب وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، عن المحادثات النووية تهدف إلى التهرب من اللوم عن الأزمة الحالية.

وأكدت الولايات المتحدة أنها مستعدة للعودة إلى المفاوضات النووية في فيينا.

وأضافت أن تصريحات المسؤول الإيراني عن أميركيين محتجزين بإيران تهدف لتعزيز الأمل لدى أسرهم، مؤكدة أنه لم يجر التوصل لاتفاق بعد.

وطالب نائب وزير الخارجية الإيراني عراقجي، القوى الكبرى بتأجيل محادثات فيينا إلى حين تسلم الإدارة الإيرانية الجديدة للرئيس إبراهيم رئيسي السلطة في إيران.

وأضاف عراقجي عبر تويتر أن إيران في مرحلة انتقالية بعد الانتخابات، ويجب انتظار انتقال السلطة.

وأكد عراقجي، الذي يقود أيضاً وفد إيران المفاوض، أنه من الممكن تبادل عشرة سجناء مع أميركا وبريطانيا غداً، إذا نفذ البلدان تعهداتهما.

وقال المسؤول الإيراني إن على أميركا وبريطانيا وقف ربط محادثات تبادل السجناء بالاتفاق النووي.

(ي ح)