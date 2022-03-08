وقالت وزارة الخارجية الأميركية، مساء أمس الاثنين، إنها صنفت جماعة مرتبطة بتنظيم القاعدة تنشط بشكل أساسي في إدلب بسوريا، وهي جماعة "كتيبة التوحيد والجهاد"، على أنها "كيان إرهابي عالمي مصنف بشكل خاص".

وبالإضافة إلى التصنيف، أعلنت الوزارة في بيان أنه تمت إضافة جماعة "كتيبة التوحيد والجهاد" إلى قائمة عقوبات، مما يلزم جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بتنفيذ تجميد أصول وحظر سفر وحظر أسلحة ضد الجماعة.

وأفادت الخارجية الأميركية أن قرارها يأتي في إطار "التزام الولايات المتحدة بالتعامل مع الأنشطة الإرهابية في مناطق سوريا غير المحكومة من خلال الاستخدام الحكيم لأدواتنا في مكافحة الإرهاب ومشاركتنا البناءة مع شركائنا".

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس في بيان له أن "(كتيبة التوحيد والجهاد) تعمل بشكل أساسي في محافظة إدلب السورية إلى جانب هيئة تحرير الشام وتتعاون مع جهات إرهابية أخرى".

وأضاف أن "(كتيبة التوحيد والجهاد) مسؤولة عن تنفيذ هجمات إرهابية خارجية مثل هجوم مترو (سانت بطرسبورغ) في عام 2017 فضلاً عن تفجير انتحاري بسيارة مفخخة استهدف السفارة الصينية في قرغيزستان في عام 2016".

وباتت المناطق التي تحتلها تركيا في سوريا وخصوصاً إدلب حاضنة آمنة لقادة الجماعات الإرهابية حيث قتل في هذه المناطق متزعم مرتزقة داعش أبو بكر البغدادي وبعد أقل من 3 أعوام قتل المتزعم الثاني عبد الله قرداش في نفس المكان بالإضافة إلى تنفيذ التحالف الدولي عشرات الاستهدافات التي طالت إرهابيين في المنطقة.

(ي ح)