​​​​​​​واشنطن تشتبه بإيران في شحنة الأسلحة المجهولة ببحر العرب... والأخيرة تنفي

وصادرت الولايات المتحدة ممثلة بأسطولها الخامس الموجود في مياه الخليج العربي، شحنة من الأسلحة اعترضتها في منطقة المياه الدولية بشمال بحر العرب، محملة بالعديد من القذائف والصواريخ والبنادق والرشاشات، والتي يعتقد أنها كانت في طريقها إلى الحوثيين في اليمن.

وقالت المتحدثة باسم الأسطول الخامس الأميركي، ريبيكا ريباريتش، لجريدة "الشرق الأوسط" إن الأسطول الخامس اعترض شحنات في السابق مماثلة كانت في طريقها إلى الحوثيين في اليمن، وحول هذه الشحنة أفادت أن "الجهات المسؤولة تحقق في الأمر"، موضحة أنها صادرتها في المنطقة الواقعة للمياه بين عمان وباكستان.

وأفادت المتحدثة أن هذه الشحنة غير قانونية، وكانت مخزنة في مركب شراعي لنقل البضائع السائبة، مشيرة إلى أن السفينة لم ترفع أي علم ولا تحمل أي مؤشرات لجنسيتها "مما يوفر أسبابًا معقولة دفعتنا إلى التحقق منها وفقًا للقانون الدولي العرفي".

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن مصادر في وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" بحسب التحقيق الأولي لمشاة البحرية أن مصدر الشحنات هي إيران، رغم حظر القرارات الدولية أي عمليات تسليح في اليمن أو للحوثيين.

وذكرت المصادر أن البحارة الأميركيين عثروا على الأسلحة في المركب وكان معظمها مغلفًا بالبلاستيك الأخضر أسفل سطح السفينة.

من جانبها، نفت طهران أن تكون لها أي صلة بشحنة سلاح مجهولة الوجهة، إذ قال الناطق باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده للصحفيين، اليوم الإثنين، تعليقًا على الحادث والتقارير التي تتحدث عن تورط طهران فيه: "لا يوجد لإيران سوى وجود دبلوماسي في اليمن وهذه التقارير غير صحيحة على الإطلاق".

(د ع)