​​​​​​​واشنطن تشكك في فعالية الصواريخ الروسية.. ومسؤول روسي: العقوبات ستقوي مجتمعنا

قال ثلاثة مسؤولين أميركيين مطلعين لوكالة رويترز أن "معدل فشل بعض الصواريخ الروسية الموجهة بدقة المستخدمة في الهجوم على أوكرانيا بلغ 60 بالمئة" وفقاً لتقييم أميركي، فيما قال مسؤول أميركي آخر أن "ذخيرة روسيا من القذائف الموجهة بدقة بدأت تنفد في أوكرانيا، وأن روسيا ستخرج من الحرب الأوكرانية أكثر ضعفاً وعزلة".

وأكد مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأميركية الخميس، أن "روسيا تستنفد الذخيرة الموجهة بدقة في حربها على أوكرانيا"، مضيفاً أنه "من المرجح بشدة أن تعتمد على ما يطلق عليها قنابل غبية غير موجهة ومدفعية".

وأضاف كولين كال وكيل وزارة الدفاع الأميركية لشؤون السياسات أنه "لا يعتقد أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يريد صراعاً شاملاً مع حلف شمال الأطلسي".

و في سياق متصل قال إن الاستراتيجية الدفاعية الجديدة للبنتاغون ستصنف روسيا على أنها "تشكل تهديداً خطيراً"، ولكن "ليس طويل الأمد مثل الصين".

واعتبر كال في تصريح أن "روسيا ستخرج من الصراع في أوكرانيا أضعف عسكرياً واقتصادياً، وأضعف سياسياً وجيوسياسياً، وأكثر عزلة".

وقد تساعد معلومات المسؤولين الأميركيين عن معدل فشل بعض الصواريخ الروسية في تفسير عدم تمكن روسيا في تحقيق ما تعتبره الغالبية أهدافاً رئيسية منذ بدء "غزوها" لأوكرانيا قبل شهر، مثل تحييد القوة الجوية الأوكرانية، على الرغم من القوة الواضحة للجيش الروسي مقابل القوات المسلحة الأوكرانية الأصغر بكثير.

ولم يقدم المسؤولون الأميركيون، الذين اشترطوا عدم ذكر هوياتهم لحساسية الأمر، أي أدلة تدعم التقييم، كما لم يفصحوا عن سبب ارتفاع معدل فشل الصواريخ الروسية.

وقد يشمل معدل فشل مرتفع على هذا النحو كل شيء من فشل الإطلاق إلى عدم انفجار الصاروخ عند الاصطدام بالهدف.

وقال مسؤولون في وزارة الدفاع الأميركية للصحفيين هذا الأسبوع أن "الوزارة تدرس إطلاق روسيا أكثر من 1100 صاروخ من كافة الأنواع منذ بدء عمليتها العسكرية على أوكرانيا".

وذكر المسؤولون الثلاثة نقلاً عن مخابرات أميركية أن "تقديرات الولايات المتحدة تظهر أن معدل فشل روسيا اختلف من يوم لآخر وفقاً لنوع الصواريخ المستخدمة، وقد يتجاوز في بعض الأحيان 50 بالمئة. وذكر اثنان منهم أن المعدل بلغ 60 بالمئة".

في حين قال الرئيس الروسي السابق ونائب رئيس مجلس الأمن دميتري ميدفيديف أنه من "الحماقة" الاعتقاد بأن العقوبات الغربية ضد الشركات الروسية يمكن أن يكون لها أي تأثير على حكومة موسكو".

وصرح ميدفيديف لوكالة أنباء ريا نوفوستي الروسية في مقابلة بأن "العقوبات لن تؤدي إلا إلى تقوية المجتمع الروسي ولن تسبب استياءً شعبياً من السلطات".

وفي السياق عينه قال السفير الروسي في الولايات المتحدة أناتولي أنتونوف، أن "العقوبات الأميركية ضد روسيا لن تحقق هدفها المتمثل في تقويض الاقتصاد الروسي".

وأضاف السفير: "لن تحقق الضربات المتسلسلة للعقوبات أهدافها المنشودة، ولن تنجح في إركاع الشعب الروسي. لن يتمكن أحد من إجبارنا على التضحية بخيرات الوطن الأم من أجل إرضاء إرادة الولايات المتحدة وحلفائها".

ودعا أنتونوف الدوائر الحاكمة الأميركية، إلى حل مشاكل بلادها الذاتية، وعدم فرض نفسها على حساب الاتحاد الروسي.

وفرض الغرب مجموعة من العقوبات على روسيا، لكن بعد شهر من التحرك العسكري الروسي، يقول الكرملين أنه "سيواصل الهجوم حتى يحقق أهدافه المتمثلة في نزع السلاح في أوكرانيا".

وقال ميدفيديف أن استطلاعات الرأي أظهرت أن ثلاثة أرباع الروس أيدوا قرار الكرملين بتنفيذ عملية عسكرية في أوكرانيا، بل ودعموا الرئيس فلاديمير بوتين.

وقال: "يمكن أن تكون غير راضٍ عن بعض قرارات السلطات، وتنتقد السلطات - هذا أمر طبيعي"، مضيفاً "لكن لا يمكنك اتخاذ موقف ضد الدولة في مثل هذا الوضع الصعب، لأن هذه خيانة".

وفي سياق المواجهات البحرية بين الطرفين، أفاد رئيس دونيتسك، دينيس بوشيلين، أمس، باستهداف وتدمير لواء البحرية 36 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية.

وميدانياً، أكّد زعيم جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف الخميس أن "قواته سيطرت على مبنى بلدية ماريوبول، المدينة الكبيرة في جنوب شرق أوكرانيا والتي يحاصرها الجيش الروسي، في إعلان سرعان ما تراجع عنه بنشره مقطع فيديو يبيّن بوضوح أنّ المبنى الذي سقط بعيد جداً عن مركز المدينة".

وتزامناً، أعلنت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إيرينا فيريشتشوك على "فيسبوك" أن الروس والأوكرانيين أجريا عملية تبادل أسرى الخميس، مؤكّدة أن تلك العملية كانت "أول تبادل فعلي لأسرى الحرب مع روسيا منذ بداية العملية العسكرية في أوكرانيا".

(م ش)