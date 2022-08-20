​​​​​​​واشنطن تقرر إرسال مساعدات عسكرية جديدة لكييف بقيمة 775 مليون دولار

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية إن" الولايات المتحدة ستقوم بإرسال حزمة مساعدات عسكرية جديدة مخصصة لأوكرانيا بقيمة 775 مليون دولار؛ بهدف مساعدة كييف على إحداث تحوّل في سير المعارك واستعادة الأراضي التي احتلتها القوات الروسية".

واعتبر مسؤول رفيع في البنتاغون في حديث مع الصحفيين أن "الغزو الروسي الذي بدأ في 24 شباط قد توقف"، قائلاً إن "المساعدات الجديدة تشمل صواريخ دقيقة وأسلحة مضادة للدروع وطائرات استطلاع مسيّرة ومدفعية ومعدات لإزالة الألغام، بما يمكن أن يعزز الهجمات الأوكرانية".

وأضاف المسؤول الذي طلب عدم كشف هويته "أنتم ترون نقصاً تاماً وكاملاً في التقدم الروسي في ساحة المعركة".

وتأتي هذه الحزمة 19 من المساعدات منذ بدء التحرك العسكري الروسي في أوكرانيا في وقت تظهر فيه المعارك استخدام القوات الأوكرانية لأسلحة دقيقة موجهة زودها بها الحلفاء بهدف تنفيذ ضربات في مواقع بعيدة خلف خطوط العدو، بالإضافة إلى تدميرها عشرات مستودعات الأسلحة ومراكز القيادة الروسية منذ منتصف حزيران.

ومؤخراً تعرض مطار روسي ومنشآت أخرى في عمق شبه جزيرة القرم لأضرار جسيمة، وهذا الأسبوع انفجر مستودع أسلحة على بعد نحو 50 كيلومتراً داخل مقاطعة بيلغورود الروسية.

وتتضمن حزمة المساعدات الجديدة صواريخ لأنظمة هيمارس التي يستخدمها الأوكرانيون لضرب مستودعات الأسلحة الروسية وصواريخ "هارم" جو- أرض المضادة للرادارات.

كما تشمل أيضاً 15 طائرة استطلاع مسيّرة من طراز "سكاي إيغل" و1000 صاروخ جافلين مضاد للدروع و1,500 صاروخ تاو ومدفعية جديدة مع ذخيرة.

وقال المسؤول الأميركي "نريد ضمان أن يكون لدى أوكرانيا خط إمداد مستمر لتدفيق الذخيرة بما يلبي احتياجاتها، وهذا ما نسعى إليه بهذه الحزمة".

(م ش)