​​​​​​​واشنطن تنظم محادثات في ألمانيا بهدف تسليح أوكرانيا

يجتمع أكثر من 40 بلداً في ألمانيا الثلاثاء، بدعوة من الولايات المتحدة للعمل على تعزيز الإمكانيات العسكرية لأوكرانيا. وأكد وزير الدفاع الأميركي لويد أوستين أن بإمكان أوكرانيا تحقيق "الانتصار" على روسيا في حال توفرت لها الوسائل.

قال مسؤولون أميركيون إن الولايات المتحدة ستنظم هذا الاجتماع لإجراء محادثات دفاعية مرتبطة بأوكرانيا، تتركز على تسليح كييف كي تتمكن من التصدي "لهجوم روسي" في الشرق.

ويعقد وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن الفعالية في قاعدة رامشتاين الجوية بألمانيا بعد رحلة إلى كييف، تعهد فيها بتقديم دعم إضافي للجهود الحربية للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

ومن جهتها حذرت روسيا الإثنين من خطر أن يؤدي تصاعد النزاع في أوكرانيا إلى نشوب حرب عالمية ثالثة، متهمة كييف بالتلاعب في محادثات السلام، وذلك بعد يوم من تصريح وزيري الدفاع والخارجية الأميركيين خلال زيارتهما كييف بإمكان صد أوكرانيا "الغزو" الروسي.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في مقابلة أذيعت الإثنين، إن الأسلحة الغربية التي تتسلمها أوكرانيا مؤشر على أن حلف شمال الأطلسي "في واقع الأمر منخرط في حرب مع روسيا"، وأن موسكو تعد هذه الأسلحة أهدافاً مشروعة.

وميدانياً، دخل التحرك العسكري الروسي في أوكرانيا يومه الـ62 .

وفي آخر التطورات، أعلنت وزارة الدفاع البريطانية سقوط مدينة كريمينا في شرق أوكرانيا، وقالت إن القوات الروسية تحاول حصار المواقع المحصنة في شرق أوكرانيا. وقالت على "تويتر" إن التقارير تفيد بسقوط مدينة كريمينا، وأن قتالاً عنيفاً يدور جنوبي مدينة إيزيوم بينما تحاول القوات الروسية التقدم إلى مدينتي سلوفيانسك وكراماتورسك.

وأضافت الوزارة في نشرتها الدورية عن "العمليات الحربية" في أوكرانيا: "تجهز القوات الأوكرانية دفاعات في زابوريجيا استعداداً لهجوم روسي محتمل من الجنوب".

ولم يصدر على الفور أي تعليق من الحكومة الأوكرانية. وزعمت روسيا قبل أيام أنها استولت على المدينة. وتقع كريمينا على بعد نحو 575 كيلومتراً جنوب شرقي العاصمة الأوكرانية كييف.

يأتي ذلك فيما قال وزير القوات المسلحة البريطانية لقناة "سكاي نيوز"، إن سيطرة القوات الروسية على إقليم دونباس شرق أوكرانيا "ليست حتمية"، وإقليم دونباس سيكون عقبة صعبة على الروس، وللأوكرانيين فرصة كبيرة أمامهم.

وكانت مجلة "بوليتيكو" الأميركية نشرت تقريراً أشار إلى أن روسيا مع بدء تحركها العسكري في دونباس، استهدفت شحنات الأسلحة الغربية ومستودعات الوقود وخطوط الإمداد والبنية التحتية في أوكرانيا، إذ أطلقت صواريخ على خمس منشآت للسكك الحديدية تُستخدم لنقل الإمدادات الحيوية إلى الجيش الأوكراني.

المجلة نقلت عن المسؤول السابق في البنتاغون "ميك مولروي"، قوله إن المعركة من أجل دونباس ستُحسم في المقام الأول على أساس اللوجستيات.

(م ش)