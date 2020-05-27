​​​​​​​واشنطن تنهي إعفاءات لدول من العقوبات على إيران

كما أكد مصدر آخر لوكالة "رويترز"، صحة التقرير الذي نشرته صحيفة "واشنطن بوست"، حيث ذكر أن القرار ينطبق على الإعفاءات المتعلقة بمفاعل أراك للأبحاث الذي يعمل بالماء الثقيل، وتوريد اليورانيوم المخصب لمفاعل طهران للأبحاث ونقل الوقود المستنفد خارج إيران.

ووفقا للوكالة، فإن الولايات المتحدة الأمريكية ستمدد إعفاء منفصلا يسمح بالعمل في مفاعل بوشهر النووي 90 يوما.

وفي وقت سابق، أعلنت إيران، أن إنتاج مجمع أراك النووي من الماء الثقيل يبلغ حاليا 20 طنا قابلة للزيادة في حالة الاحتياج.

وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في أيار/مايو 2018، انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الذي أبرمته الدول الكبرى مع إيران عام 2015، وإعادة فرض العقوبات على طهران، لافتاً أنّ الاتفاق لا يمنع من نشاط إيران المزعزع في المنطقة.

(ي ح)