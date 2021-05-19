​​​​​​​واشنطن تندد بتصريحات أردوغان المحرضة على العنف

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس، إنّ "الولايات المتحدة تدين بشدة التصريحات الأخيرة للرئيس التركي، المعادية للسامية، والتي تؤجج العنف".

وكان أردوغان انتقد في تصريحات سابقة، يوم الإثنين، بعنف الرئيس الأميركي جو بايدن، لتزويد إسرائيل بالأسلحة، معتبرًا أن يديه ملطختان بالدماء.

كما وصف إسرائيل بـ "الدولة الإرهابية التي تقتل الأطفال والنساء بشكلٍ لم يسبق له مثيل في التاريخ".

ويذكر أن العلاقات التجارية بين تركيا وإسرائيل لم تنقطع على مر السنوات الماضية، على الرغم من الخلافات التي حصلت بين الطرفين سابقًا، وكانت أنقرة سعت في الفترة الأخيرة، وقبيل أحداث غزة إلى التقارب مع تل أبيب، وإعادة العلاقات إلى مجاريها.

هذا ويدعي أردوغان في جميع خطاباته نصرة الفلسطينيين، إلا أن انتهاكاته بحق الشعب الكردي تشابه انتهاكات إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني.

(ش ع)