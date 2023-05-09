​​​​​​​واشنطن تمدد العقوبات ضد سوريا عاماً إضافياً

وقال البيت الأبيض في بيان له إن "تصرفات النظام السوري تشكل تهديداً للأمن القومي والسياسة الخارجية والاقتصاد للولايات المتحدة. ولهذا السبب؛ فإن حالة الطوارئ والإجراءات المتخذة "يجب أن تكون سارية المفعول بعد 11 أيار/ مايو 2023".

ونقل عن بايدن: "لذلك، أمدد حالة الطوارئ المعلنة لمدة عام على خلفية إجراءات الحكومة السورية".

وأضاف البيت الأبيض "أن الولايات المتحدة تدعو السلطات السورية وداعميها إلى وقف الحرب الوحشية ضد شعبها، ووقف إطلاق النار في جميع أنحاء البلاد، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى جميع السوريين المحتاجين، وبحث التسوية السياسية في سوريا".

وأضاف "ستنظر الولايات المتحدة في التغييرات في سياسات وإجراءات الحكومة السورية لتحديد ما إذا كانت ستستمر أو تنهي حالة الطوارئ الوطنية هذه في المستقبل".

(د ع)