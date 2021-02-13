وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية إلغاء قرار تصنيف الحوثيين في اليمن "جماعة إرهابية"، وذكرت في بيان أن قرار الإلغاء سيدخل حيّز التنفيذ في 16 شباط/ فبراير الجاري.

وكانت إدارة الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، قد أعلنت قبيل مغادرتها السلطة في منتصف كانون الثاني/ يناير الماضي، الحوثيين "جماعة إرهابية".

ولكن إدارة الرئيس الجديد، جو بايدن، قالت إنها تريد إلغاء هذا القرار، وبدأت فعليًّا في تعليقه بصورة مؤقتة قبل أيام.

ومن جانبها، أكدت الخارجية الأميركية "أن قادة الحوثيين: عبد الملك الحوثي وعبد الخالق بدر الدين الحوثي وعبد الله يحيى الحكيم (سيظلون) خاضعين للعقوبات بموجب الأمر التنفيذي المتعلق بالأفعال التي تهدد السلام أو الأمن أو الاستقرار في اليمن".

وتابعت: "سنواصل مراقبة أنشطة الجماعة وقادتها عن كثب ونعمل بنشاط على تحديد أهداف إضافية لتحديدها، لا سيما تلك المسؤولة عن هجمات الزوارق المتفجرة ضد الشحن التجاري في البحر الأحمر والهجمات الصاروخية بدون طيار على المملكة العربية السعودية".

وأكدت الخارجية الأميركية أن الولايات المتحدة ستواصل دعم تنفيذ عقوبات الأمم المتحدة المفروضة على أعضاء الحوثيين، وستستمر في لفت الانتباه إلى نشاطها المزعزع للاستقرار والضغط على المجموعة لتغيير سلوكها.

(ش ع)