​​​​​​​واشنطن تخير أنقرة: تقدم العلاقات مقابل التخلي عن إس 400

وأكد المبعوث الأميركي إلى سوريا جيمس جيفري أن تقدم العلاقات الأمنية مع تركيا مرهون بمعالجة أزمة شراء أنقرة لمنظومة الدفاع الروسية S400.

وأضاف جيفري إن بلاده تدرس سبل دعم تركيا في الساحة السورية، مشيراً إلى أن "كل الخيارات مطروحة على الطاولة".

واعتبر جيفري أن وقف إطلاق النار في سوريا بضمانات روسية كان مؤقتا في السابق وينبغي ألا يكون هذا هو الحال في إدلب.

وتابع المسؤول الأمريكي: "لا أعتقد أن روسيا والحكومة السورية مهتمتان بوقف دائم لإطلاق النار في إدلب وتسعيان لتحقيق نصر كامل".

وسعت تركيا لأخذ الدعم من واشنطن وحلف الناتو إثر تصاعد التوتر مع النظام وروسيا في إدلب, وقتل خلال ذلك جنود أتراك.

(ي ح)