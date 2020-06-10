​​​​​​​واشنطن تخيّر الأسد.. الحل السياسي أو المزيد من العقوبات والعزلة

وجاء في تغريدات نشرها حساب السفارة عبر تويتر: "استراتيجية الخروج الوحيدة المتاحة للنظام السوري هي قرار مجلس الأمن رقم 2254. يجب على النظام السوري اتخاذ خطوات لا رجعة فيها لتنفيذ حل سياسي للصراع السوري يحترم حقوق وإرادة الشعب أو فليواجه المزيد من العقوبات والعزلة".

وتابعت السفارة: "كما قال السفير جيفري مراراً وتكراراً، فإن بشار الأسد ونظامه مسؤولون بشكل مباشر عن الانهيار الاقتصادي في سوريا".

وأضافت السفارة: "يبدد نظام الأسد عشرات الملايين من الدولارت كل شهر لتمويل حرب لا داعي لها ضد الشعب السوري، بدلاً من توفير احتياجاته الأساسية".

وأتمت السفارة: "ستواصل الولايات المتحدة فرض العقوبات وزيادة الضغط الاقتصادي على نظام الأسد حتى يتم إحراز أي تقدم في العملية السياسية، بما في ذلك وقف إطلاق النار".

)ي ح)