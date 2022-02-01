​​​​​​​واشنطن تحدد سقفاً زمنياً لنهاية المحادثات مع إيران

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وأعلن مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأميركية، أمس الإثنين، إن المحادثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران بشأن العودة إلى الاتفاق النووي لعام 2015 تدخل "المرحلة النهائية" خلال أسابيع، إذ يتعين على جميع الأطراف اتخاذ قرارات سياسية صعبة.

وقال المسؤول الذي تحدث للصحفيين عبر الهاتف خلال توقف للمحادثات في فيينا، إن إيران قد تختار عدم السير في طريق الامتثال للاتفاق، وإن واشنطن مستعدة للتعامل مع هذا الاحتمال.

كما أضاف أنه "قد حان الوقت لاتخاذ قرار سياسي لهذا عاد المفاوضون إلى عواصمهم"، مشدداً على أن واشنطن مستعدة لأي احتمال إذا لم تلتزم طهران.

وأشار إلى أن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أخبر الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، بضرورة العودة للاتفاق، لافتاً إلى أن مفاوضات فيينا معقدة.

فيما شدد المسؤول على أن الإفراج عن الرهائن المحتجزين أولوية للولايات المتحدة، معتبراً أنه لن تكون هناك جدوى من العودة لاتفاق 2015 إذا تأخرت إيران.

يذكر أن الولايات المتحدة، فضلاً عن دبلوماسيين غربيين مشاركين في المفاوضات التي انطلقت بجولتها الثامنة في كانون الأول/ ديسمبر الماضي (2021)، كانوا حذروا طهران مراراً من نفاد الوقت، كما أكدوا أن الأسابيع القليلة المقبلة ستكون حاسمة في إحياء الاتفاق الذي انسحبت منه الإدارة الأميركية السابقة برئاسة دونالد ترامب عام 2018.

(د ع)