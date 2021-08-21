​​​​​​​واشنطن تفرض حزمة عقوبات جديدة على روسيا

ووقّع الرئيس الأميركي جو بادن مرسوماً يتيح فرض عقوبات على مشاريع الطاقة الروسية، خاصة تلك المرتبطة بخطوط الأنابيب لتصدير النفط والغاز، معتبراً أن "نشاط موسكو يشكل خطراً على أمن أميركا".

وقال بايدن في رسالة إلى زعماء الكونغرس: "وقعت مرسوماً حول اتخاذ إجراءات إضافية تجاه بعض خطوط الأنابيب الروسية المخصصة لتصدير موارد الطاقة".

وأوضح أن المرسوم يستهدف "بعض المشاريع الروسية لبناء خطوط الأنابيب... التي من شأنها أن تعزز تأثير روسيا على موارد الطاقة في أوروبا، مما يضعف أمن الطاقة الأوروبي، بما في ذلك أمن أوكرانيا ودول الجناح الشرقي للناتو والاتحاد الأوروبي".

وتابع أن ذلك "يشكل خطراً على الأمن القومي والسياسة الخارجية والاقتصاد للولايات المتحدة".

كما وفرضت واشنطن عقوبات مرتبطة بالمعارض إليكسي بنافالني، وذلك بعد نحو عام من مرضه على متن طائرة، ويقول خبراء دوليون أن المهاجمين وضعوا غاز الأعصاب "نوفيتشوك"، على ملابسه الداخلية وهو ما تعارضه روسيا.

وتضع هذه العقوبات مجموعة جديدة من الضوابط على واردات أنواع معينة من الأسلحة وتحظر صادرات بعض الأسلحة والتكنولوجيا المعينة المرتبطة بالصواريخ النووية إلى روسيا، بحسب ما نقلته شبكة العين الإخبارية.

وكانت بريطانيا نشرت أمس الجمعة، تفاصيل عقوبات فرضتها على 7 أشخاص قالت إنهم من عناصر المخابرات الروسية يشتبه في تورطهم في تسميم المعارض الروسي أليكسي نافالني، لتنضم إليها واشنطن بفرض حزمة جديدة من العقوبات على مواطنين روس.

(د ع)