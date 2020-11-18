​​​​​​​واشنطن تفرض عقوبات موسعة على إيران

وأفادت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان، بأن العقوبات تشمل "مؤسسة مستضعفان للثورة الإسلامية"، التي يديرها المرشد الأعلى الإيراني، آية الله علي خامنئي، ووزير الأمن والمخابرات للبلاد، محمود علوي.

كما أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية في قائمة عقوباتها عشرات الشخصيات والكيانات الأخرى بينها مرتبطة بقطعات المعادن والنفط والنقل في إيران.

وتعليقًا على هذه الإجراءات اعتبر وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أن حملة الضغوط القصوى التي تتبعها بلاده ضد إيران تنجح، قائلًا: "على الولايات المتحدة ألا تكون ضحية للابتزاز النووي من قبل إيران والتخلي عن عقوباتنا".

وشدد بومبيو على أن الولايات المتحدة ستطبق مزيداً من العقوبات ضد إيران في الأسابيع والأشهر القادمة.

(ي ح)